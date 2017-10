Actualidade

A Air Berlin vai cessar as operações no sábado ficando cancelados todos os voos a partir dessa data, segundo informou hoje a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Em comunicado hoje emitido, a ANAC dá conta de que, depois de informada pela autoridade reguladora de aviação alemã, "a transportadora aérea Air Berlin irá cessar as suas operações no dia 28 de outubro, pelo que todos os voos desta transportadora aérea a partir do dia 28, inclusive, serão cancelados".

ND // CSJ