OE2017

O défice orçamental até setembro foi de 569 milhões de euros, representando uma melhoria de quase 2.300 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, segundo divulgou hoje o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a publicação pela Direção-Geral de Orçamento (DGO) da síntese de execução orçamental até setembro, o ministério tutelado por Mário Centeno garante que a melhoria de 2.290 milhões de euros no défice das Administrações Públicas, em contas públicas e face a setembro de 2016, é justificada por um aumento de receita de 4,1% e de um crescimento da despesa em 0,1%.

"A continuada evolução favorável do défice reforça a confiança nos objetivos orçamentais estabelecidos para 2017 e permitirá acomodar o elevado impacto de fatores que vão traduzir-se num abrandamento do ritmo de redução do défice no quarto trimestre", assegura o Ministério das Finanças.