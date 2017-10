Actualidade

O Instituto Cultural de Macau (ICM) apresentou hoje uma versão bilingue (português-chinês) da obra do poeta simbolista Camilo Pessanha, "Clepsidra", pensada em especial para os leitores da China.

"Esperamos sinceramente que esta versão possa transmitir o encanto da poesia de Pessanha junto dos leitores chineses", afirmou Wong Man Fai, chefe de divisão de Estudos e Publicações do ICM, que coedita a obra com a People's Literature Publishing House, uma prestigiada editora da China, na cerimónia de lançamento de três livros dedicados à cultura e literatura portuguesas.

Após uma primeira tradução publicada na China em 1997, "Clepsidra" conhece agora uma nova versão graças ao também poeta Yao Feng, pseudónimo do professor e tradutor Yao Jingming que, se tornou, no ano passado, no primeiro chinês a dirigir o departamento de Português da Universidade de Macau.