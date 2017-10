Incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) divulgou hoje a lista das 45 vítimas mortais dos incêndios que deflagram a 15 de outubro, estando ainda desaparecidas duas pessoas nos distritos da Guarda e de Castelo Branco.

Em comunicado, a ANPC adianta que as autoridades desenvolvem ainda diligências para localizar duas pessoas dadas como desaparecidas em Folgosinho, distrito da Guarda, e na Sertã, distrito de Castelo Branco.

Segundo a Proteção Civil, as vítimas mortais registaram-se maioritariamente nos distritos de Coimbra, Viseu e Guarda, estando em investigação a "causa de morte e relação com os incêndios" que afetaram a região Centro nos dias 15 e 16 de outubro.(Corrige no terceiro parágrafo referência a distritos onde se registaram mais vítimas mortais)