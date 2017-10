Actualidade

O Governo vai lançar um novo produto de poupança de médio prazo, os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) cuja subscrição começa em 30 de outubro, suspendendo as novas subscrições de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM).

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a remuneração estabelecida para os CTPC "encontra-se alinhada com as atuais taxas de juro praticadas no mercado, em resultado da melhoria das condições de financiamento da República, mantendo a atratividade que tem caracterizado estes produtos e complementando a atual oferta de Certificados de Aforro".

Posteriormente, num outro comunicado, o Ministério das Finanças acrescentou que o IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa, iniciará as subscrições deste novo produto de poupança em 30 de outubro, ou seja, na segunda-feira.