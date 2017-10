Actualidade

Os encargos líquidos do setor público com as Parcerias público-privadas (PPP) atingiram 416,1 milhões de euros no segundo trimestre do ano, mais 16% do que no mesmo período de 2016, com o contributo de todos os setores.

Segundo o Boletim Trimestral das PPP da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP), a tendência de acréscimo registada foi "transversal a todos os setores analisados".

Para o aumento total dos encargos contribuíram, sobretudo, as parcerias do setor rodoviário, com um aumento de 51,7 milhões de euros, para 305,9 milhões.