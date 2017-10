Actualidade

O treinador de futebol do Benfica, Rui Vitória, afirmou hoje que quer ter um registo positivo no 14.º aniversário do Estádio da Luz, motivo pelo qual pretende vencer, esta sexta-feira, o Feirense.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 10.ª jornada da I Liga, Rui Vitória alertou para as dificuldades que espera encontrar diante da equipa comandada por Nuno Manta.

"Espero um bom jogo da nossa parte. Espero uma vitória, naturalmente. O Feirense é uma equipa muito solidária, sabe o que faz em campo e está identificada nos processos do treinador. Jogar contra o Benfica, os jogadores ganham uma motivação diferente. Temos capacidade para vencer. O Feirense joga bem em contra-ataque e tem jogadores velozes", afirmou.