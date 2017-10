Actualidade

O treinador de futebol do Benfica, Rui Vitória, disse hoje que o vídeoárbitro (VAR) tem tido sucessivas falhas desde que está a ser utilizado, realçando, de forma não oficial, jogos em que o Benfica esteve envolvido.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Feirense, da 10.ª jornada da I Liga, disse também que o Benfica não tinha recebido nenhuma notificação oficial que confirmasse a falha nas comunicações durante o encontro com o Desportivo das Aves e adiantou que este não é caso único.

"Há jogos em que ouvi que falhou, nomeadamente na final da Taça de Portugal, o primeiro jogo (desta temporada) e o último da época passada, o nosso jogo com o Marítimo, na Madeira, o jogo com o Sporting de Braga aqui. Isso eu ouvi informalmente. Se formalmente alguma coisa falhou isso já não sei dizer. As pessoas responsáveis é que têm de informar sobre isso", revelou.