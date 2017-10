Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, pediu na quinta-feira ao chefe do exército birmanês para ajudar a acabar com a violência contra os membros da minoria muçulmana dos rohingyas, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado.

Durante uma conversa telefónica com o general birmanês Min Aung Hlaing, o chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, expressou a sua "preocupação em relação à crise humanitária em curso e às atrocidades reportadas no estado de Rakhine", uma região devastada pela violência que forçou milhares de rohingyas a fugir para o vizinho Bangladesh, indica o comunicado de Heather Nauert.

De acordo com dados das Nações Unidas, mais de 580 mil muçulmanos rohingyas fugiram da Birmânia desde 25 de agosto para o vizinho Bangladesh.