Actualidade

O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a aplicação da pena de morte em cinco crimes, incluindo parricídio, execução extrajudicial, sequestro, desaparecimento forçado e morte do presidente ou vice-presidente, numa decisão histórica anunciada na quinta-feira.

Numa resolução com a data de 24 de outubro e divulgada na quinta-feira, o tribunal aceitou uma ação geral parcial de inconstitucionalidade promovida por dois advogados Jose Alejandro Valveth Flores e Marlon Estuardo García Robles.

A decisão do tribunal, que, além dos cinco crimes, afeta dois artigos da lei contra a narcotráfico, começará a produzir efeitos no dia seguinte à publicação da decisão no diário oficial, e usa como argumentos para a decisão as contradições com os acordos internacionais de direitos humanos.