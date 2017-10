Actualidade

A investigação efetuada por peritos de Cuba sobre os alegados "ataques acústicos" contra diplomatas norte-americanos não descobriu provas que suportem tais alegações, segundo um documentário emitido na quinta-feira na televisão cubana.

As conclusões preliminares da investigação, que continua em curso, indicaram que não há "nenhuma hipótese sobre a origem" de tais acontecimentos, nem foram identificados "possíveis autores nem pessoas com motivação, intenção ou meios para executar este tipo de ações".

Responsáveis da investigação que aparecem no documentário, intitulado "Alegados ataques acústicos", queixaram-se da "falta de vontade" das autoridades dos Estados Unidos para cooperarem no esclarecimento do caso, indicando que não facultaram a informação necessária, nem o acesso aos afetados, nem tão pouco aos especialistas que os acompanharam nem aos relatórios médicos.