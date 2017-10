Actualidade

O vice-primeiro-ministro da Austrália e líder do Partido Nacional, Barnaby Joyce, perdeu hoje o cargo juntamente com quatro senadores por uma decisão judicial que ratifica a proibição aos políticos de terem dupla nacionalidade.

Um tribunal australiano decidiu que Joyce, que tem nacionalidade australiana e neozelandesa, é "inelegível" para ocupar o lugar no Parlamento, pelo que o partido governante perdeu a maioria na câmara.

Os quatro representantes do Senado que perderam os assentos foram Fiona Nash, do Partido Nacional, Malcolm Roberts, do One Nation, e Larissa Waters e Scott Ludlam, dos Verdes.