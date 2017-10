Actualidade

O secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, afirmou hoje que Washington "não tem como objetivo a guerra" com a Coreia do Norte, mas sim iniciar um processo para conseguir a "total desnuclearização" da península coreana.

James Mattis fez estas declarações no primeiro dia da viagem à Coreia do Sul, durante a visita a um posto de vigilância fronteiriça e Zona de Segurança Conjunta, que se localiza na zona desmilitarizada (DMZ) que divide as duas Coreias.

"Como o secretário de Estado (Rex Tillerson) deixou claro, o nosso objetivo não é a guerra, mas sim a total, verificável e irreversível desnuclearização da península coreana", disse o chefe do Pentágono, de acordo com agência de notícias sul-coreana Yonhap.