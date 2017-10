Actualidade

O tempo quente e seco vai manter-se pelo menos até domingo, prevendo-se para este dia temperaturas na generalidade do território abaixo dos 30 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

"Vamos continuar com tempo quente e seco. Para hoje prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, soprando com mais intensidade nas terras altas e está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima", adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido ao tempo quente seco, o IPMA vai manter o risco de incêndio para alguns distritos do continente.