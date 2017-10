Actualidade

O fabricante automóvel japonês Subaru reconheceu hoje que usou pessoal não qualificado nas inspeções de segurança dos veículos na fábrica no norte de Tóquio, num caso idêntico ao do construtor Nissan.

A Subaru, que descobriu esta prática após uma inspeção interna, explicou que não se submeteu à regulação nipónica de certificados durante, pelo menos as três últimas décadas na fábrica de Ota, no centro do país.

O fabricante japonês vai decidir juntamente com as autoridades nipónicas se é necessário chamar para uma revisão, que deverá anunciar durante o dia, informou o diário Nikkei.