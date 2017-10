Actualidade

A operadora Wynn Macau anunciou hoje lucros de 89,9 milhões de dólares (77,3 milhões de euros) no terceiro trimestre, recuperando das perdas de 8,6 milhões de dólares registadas no mesmo período de 2016.

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de Hong Kong, no terceiro trimestre de 2017 a Wynn Macau, umas das seis operadoras de jogo da região, registou receitas totais de 1,1 mil milhões de dólares (990 milhões de euros), entre junho e setembro, mais 69% do que os 682,7 milhões de dólares (586,7 milhões de euros) em igual período do ano passado.

Do total, 1,079 mil milhões de dólares (927,9 milhões de euros) correspondem a receitas dos casinos, ou mais 70,5% comparando com o terceiro trimestre do ano passado.