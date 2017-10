Actualidade

O Governo angolano reviu em alta o valor da inflação esperada para este ano, para 22,9%, mas também prevê angariar mais receita fiscal com a exportação petrolífera, face às metas inscritas no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2017.

As novas estimativas fazem parte do Plano Intercalar do executivo a seis meses (outubro a março), para a melhorar a situação económica e social do país, aprovado a 10 de outubro, na primeira reunião do conselho de ministros presidida pelo novo chefe de Estado, João Lourenço.

O documento eleva a previsão da inflação (janeiro a dezembro de 2017) para 22,9%, contra os 15,8% inscritos no OGE para este ano, definido pelo Governo anterior, liderado pelo então Presidente angolano, José Eduardo dos Santos.