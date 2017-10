Incêndios

A Câmara de Arganil quer que a reflorestação avance rapidamente e com mais autóctones, depois de ter assistido a uma "proliferação" do eucalipto nos "últimos três anos", face ao regime do anterior Governo que retirou as autarquias do processo.

"Há três anos, houve uma alteração que fez com que os projetos de reflorestação ou florestação deixassem de passar pelas autarquias. Passaram a ser projetos centralizados no ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] e em que o município apenas pode emitir pareceres que não são vinculativos em áreas que ultrapassem os dois hectares. O que assistimos foi à proliferação de novas plantações de eucalipto", disse à agência Lusa o novo presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa (PSD).

O eucalipto, frisou, é necessário para a economia local, mas é importante "compatibilizar com outras espécies para não se ter um barril de pólvora".