Actualidade

A retirada do Burundi do Tribunal Penal Internacional é mais "uma tentativa" do governo de Pierre Nkurinziza para "proteger os responsáveis de graves violações de direitos humanos", acusou hoje a Human Rights Watch.

O Executivo do Burundi assinou no dia 26 de outubro de 2016 a saída do Tribunal Penal Internacional, de que era membro desde 2004, sendo que a saída foi formalizada na quarta-feira, cumprido o prazo obrigatório estipulado para abandonar a instituição, segundo estipulado nos Estatutos de Roma.

Em comunicado emitido hoje, a Human Rights Watch lamenta que o artigo 127 do estatuto - sobre as consequências da saída de um Estado membro, não mencione explicitamente o impacto na jurisdição do tribunal sobre os crimes cometidos no próprio país, enquanto membro da instituição.