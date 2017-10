Greve

A dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte Lurdes Ribeiro disse hoje que a greve nacional da função pública convocada pela Frente Comum está a levar ao encerramento "da maior parte das grandes escolas" do Porto.

Falando aos jornalistas junto à escola Clara de Resende, ao princípio da manhã, a dirigente sindical apontou precisamente o exemplo deste estabelecimento de ensino e o da Escola Fontes Pereira de Melo, localizada na mesma zona, ambas encerradas.

Segundo Lurdes Ribeiro, o mesmo estará a suceder "noutras grandes escolas e também em algumas EB1, que nem sempre aderem às greves, mas que desta vez deram indicações de adesão".