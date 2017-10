Actualidade

O investigador Nuno Peixinho, do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra, foi nomeado representante de Portugal no Comité de Utilizadores do Observatório Europeu do Sul (ESO), foi hoje anunciado.

"Após um exigente processo de seleção nacional e internacional", o astrónomo Nuno Peixinho, do Centro de Investigação da Terra e do Espaço (CITEUC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (UC), foi nomeado "representante de Portugal no Comité de Utilizadores" do European Southern Observatory (ESO), informa a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O astrónomo passa assim a integrar um conselho consultivo do diretor-geral do ESO, em representação da comunidade portuguesa de utilizadores da "impressionante e sempre revolucionária rede de telescópios construídos no Chile pelo consórcio do European Southern Observatory", sublinha a UC.