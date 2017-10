Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje em Lisboa que a coordenação entre supervisores tem de ser o "pilar central" da reforma da supervisão financeira que o Governo quer levar a cabo.

"A marca desta reforma será o reforço institucional do pilar da coordenação. A coordenação deve ser assumida como pilar central, enquanto não existir efetiva coordenação [entre entidades supervisoras], não existirá sistema" de supervisão financeira, disse Mário Centeno, na conferência 'Reforma do Modelo de Supervisão do Setor Financeiro em Portugal e na União Europeia', em Lisboa.

Contudo, considerou, até ao momento "nenhuma proposta apresentada no parlamento refere uma solução convincente".