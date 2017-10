Actualidade

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, reúne-se hoje com as organizações da pesca do Cerco para transmitir informação sobre as negociações que, na quinta-feira, manteve com a sua homóloga espanhola para a pesca da sardinha em 2018, disse hoje fonte oficial.

Fonte oficial do Ministério do Mar disse à agência Lusa que a ministra do Mar e o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, reúnem-se hoje pelas 15:00 com as organizações da pesca do cerco de norte a sul do país.

Vão ser transmitidas "em primeira mão" as informações sobre as negociações mantidas até agora entre Portugal e Espanha, depois da reunião de quinta-feira entre as ministras dos dois países para definir os limites de captura e o plano de gestão da pesca da sardinha para 2018.