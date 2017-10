Catalunha

Os líderes dos partidos da oposição no parlamento regional da Catalunha (Parlament) anunciaram que não vão participar na votação da moção apresentada pelos partidos separatistas propondo o estabelecimento de "uma República catalã como Estado independente".

A coligação de partidos independentistas Junts pel Si (JxSí, Juntos pelo Sim) e a Candidatura de Unidade Popular (CUP, extrema-esquerda separatista) apresentaram hoje uma moção propondo a constituição de uma "República catalã como Estado independente soberano, democrático e social".

Logo após a entrega da moção, que tem de ser aprovada pela mesa do parlamento regional para ser votada, os líderes do Ciudadanos (Cs), do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC) e do Partido Popular da Catalunha (PPC) anunciaram que não participam na votação.