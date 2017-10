Incêndios

O ministro da Administração Interna apelou hoje ao "escrupuloso respeito pelas regras de segurança" e ao envolvimento de todas as instituições e cidadãos nos próximos dias em virtude das previsões meteorológicas de tempo quente.

"Aquilo a que apelaria, hoje, aos portugueses, face às indicações [meteorológicas] para os próximos dias, é que haja um escrupuloso respeito pelas regras de segurança. Que não se realizem queimadas, que não sejam praticados quaisquer comportamentos de risco", disse Eduardo Cabrita, no parlamento, à saída do debate sobre o relatório da Comissão Técnica Independente relativo aos incêndios florestais de junho.

O ex-ministro-Adjunto, que substituiu a anterior responsável pela Administração Interna no passado sábado, revelou que já foram duplicados os meios aéreos disponíveis, centralizados na região de Viseu, e deu a "garantia" de que todos os outros "estão a ser reunidos", com o "reforço da presença dissuasora e preventiva da GNR, a presença no terreno das Forças Armadas, em estreita articulação com os municípios das áreas de maior risco".