Incêndios

O presidente da Câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, mostrou-se hoje preocupado com cerca de uma centena de famílias que viviam da agricultura de subsistência e que perderam alfaias agrícolas e barracões no incêndio de dia 15.

"Estamos muito preocupados com o facto de, até agora, ainda não termos tido uma clarificação sobre apoios para pessoas que, embora não fossem agricultores inscritos no Ministério da Agricultura, viviam do que semeavam nas suas hortas, complementando assim baixas pensões ou até subsídios de desemprego", referiu.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Santa Comba Dão destacou que são estas pessoas que ocupam estes territórios do Interior, que cada vez mais se batem com o problema da desertificação, sendo por isso primordial que "sejam tidas em conta no pós tragédia dos incêndios".