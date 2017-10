Actualidade

Mais de 200 trabalhadores da Efacec estiveram esta manhã em greve nos dois polos da empresa, no distrito do Porto, contra "despedimentos" e "alterações de funções sem consentimento" dos funcionários, disse à Lusa o sindicalista José Marques.

"Na zona da energia [com instalações em Matosinhos], estamos a falar de 400 trabalhadores abrangidos por estes problemas. Em greve, cá fora, estão 200. Lá dentro há trabalhadores que concordam com a paralisação, mas têm medo por causa do assédio existente na empresa. Na unidade de mobilidade elétrica [com instalações na Maia], estarão em greve cerca de 30 pessoas. É lá que existe a maior quota de rescisões por mútuo acordo, mas como os trabalhadores estão mais perto do poder sentem mais a repressão", descreveu José Marques, do SITE-Norte (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Norte).

O responsável falava à Lusa por volta das 09:30, no polo industrial da Arroteia, concelho de Matosinhos, sobre a greve convocada pelo SITE-Norte, que decorreu também nas instalações da empresa na Maia, dividida por dois turnos, em ambos os casos: entre as 09:00 e as 11:00 e entre as 17:00 e as 19:00.