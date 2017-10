Incêndios

O PSD defendeu hoje que os incêndios deste verão se deveram a um problema de proteção civil da exclusiva responsabilidade do Governo, enquanto PS e BE contra-atacaram que "a questão central" é a reforma da floresta.

A troca de acusações surgiu no final do debate no parlamento sobre o relatório da Comissão Técnica Independente aos incêndios de junho, até aí a decorrer em clima de serenidade parlamentar, com familiares das vítimas a assistir nas galerias da Assembleia.

O deputado do PSD Nuno Serra defendeu que "o que se passou este ano foi claramente um problema de proteção civil, cuja responsabilidade é exclusivamente deste Governo", argumentando que perante a primeira falha do Estado, em junho, "a resposta do Governo foi fácil", ao centrar-se na reforma da floresta por fazer.