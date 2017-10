Incêndios

A Orquestra Clássica do Centro vai homenagear Nádia Piazza, presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, e nela "todos os que sofreram e ainda sofrem com a tragédia" dos fogos deste ano.

A homenagem será feita nos Encontros com a Internacionalidade da Música, que decorrem entre domingo e 03 de dezembro, em Coimbra, sob o tema 'A música é a nossa ca(u)sa', anunciou hoje a Orquestra Clássica do Centro.

Nádia Piazza, promotora e presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, constituída formalmente em agosto, estará presente no concerto de abertura dos Encontros, no domingo, às 17:00, no qual Marina Pacheco e Olga Amaro interpretarão 'Músicas do mundo', adianta a Orquestra Clássica do Centro, numa nota enviada hoje à agência Lusa.