Incêndios

As famílias das zonas do concelho da Lousã atingidas pelos incêndios deverão pagar a água da rede pública consumida de acordo com a média do último ano, anunciou hoje a Câmara Municipal.

"Nas áreas afetadas pelo incêndio que teve lugar, nos dias 15 e 16 de outubro, e como forma de não prejudicar os consumidores pelo eventual consumo excessivo efetuado na defesa de pessoas e bens, a Câmara Municipal irá fazer refletir na fatura a média dos últimos 12 meses", afirma a autarquia em comunicado.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, o gabinete do presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, sugere aos munícipes o contacto através do telefone 239990370, no horário de expediente.