Catalunha

Mais de 200 presidentes de câmara da Catalunha deslocaram-se hoje ao parlamento regional para manifestar o seu apoio aos partidos separatistas que vão submeter a votação uma moção declarando formalmente a independência da região.

O Parlament, o parlamento regional da Catalunha, começou hoje a meio do dia a sessão em que vai ser debatida e votada uma resolução exortando o governo regional a declarar a independência.

Liderados pelo presidente da Associação Catalã de Municípios e presidente da câmara de Premià de Mar, Miguel Buch, e pela presidente da Associação de Muncípios pela Independência e presidente da câmara de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, os autarcas celebraram um breve ato no auditório do parlamento, antes do início da sessão.