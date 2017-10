Catalunha

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, defendeu hoje que Espanha deve manter a "soberania e integridade constitucional", durante a sua primeira visita oficial a Lisboa.

"O Reino Unido tem uma visão muito simples. Não nos parece que o referendo sobre a independência tenha sido bem fundado na lei", comentou o chefe da diplomacia do Reino Unido, após um encontro com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

O Governo britânico, acrescentou, continua a ter uma "visão muito clara": "Deve ser defendida a soberania e integridade constitucional dos nossos amigos espanhóis. Esse é o nosso compromisso".