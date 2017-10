PR/Açores

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu-se hoje como uma pessoa tranquila e um Presidente determinado quanto às linhas do mandato, defendeu que o seu papel é o mesmo nesta fase da legislatura e afirmou que não muda.

"Eu não mudo", afirmou o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à Escola Básica e Integrada Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores.

O chefe de Estado descreveu-se como uma pessoa "muito serena e tranquila", na aparência e na realidade, e acrescentou: "Por detrás disso, sou muito determinado naquilo que são as linhas do mandato, que, aliás, correspondem àquilo que recebi dos eleitores na base do que me comprometi a fazer na campanha eleitoral. Portanto, não vai haver mudanças".