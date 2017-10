Catalunha

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, anunciou hoje ter convocado para esta tarde duas reuniões do Conselho de Ministros, uma delas extraordinária, para aprovar a aplicação das medidas acordadas para a Catalunha no âmbito do artigo 155.º.

A reunião extraordinária do governo vai decorrer com início às 18:00 de Madrid (17:00 em Lisboa), sendo precedida de uma reunião ordinária com inicio uma hora antes.

É na reunião extraordinária que serão aprovadas as medidas previstas para restabelecer a ordem constitucional.