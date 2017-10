Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, voltou hoje a convocar para a visita de hoje ao Rio Ave, da 10.ª jornada da I Liga de futebol, os mesmos 19 jogadores chamados para a receção ao Desportivo de Chaves.

O técnico 'leonino' repetiu a lista de convocados do triunfo caseiro frente aos transmontanos, por 5-1, no domingo.

O Sporting, segundo classificado com 23 pontos, menos dois do que o líder FC Porto, visita o Rio Ave, sexto com 14, a partir das 21:00, num encontro que vai ser arbitrado por Jorge Sousa, da associação do Porto.