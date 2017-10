Actualidade

O leilão de oito áreas para exploração de petróleo no pré-sal brasileiro - grande reserva de petróleo e gás no litoral do Brasil - começou agora no Rio de Janeiro, após o Governo brasileiro ter conseguido invalidar uma decisão judicial que suspendia a sua realização.

A operação de licitação deveria ter começado às 9:00 (12:00 em Lisboa) de hoje no Rio de Janeiro, mas a Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu esperar pela resposta a um recurso entreposto pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra uma decisão provisória de um tribunal do estado de Amazonas a favor do sindicato dos petroleiros daquele estado, que impedia o início das ofertas.

Agora, as 16 empresas habilitadas pela ANP, entre elas a Petrogal, já iniciaram as suas ofertas, que serão feitas em duas rodadas, nas quais serão disputados oito blocos do pré-sal nas bacias de Santos e Campos.