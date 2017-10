Actualidade

Um consórcio formado pelas petrolíferas Statoil, ExxonMobil e a Petrogal Brasil, do grupo Galp, arrematou um dos oito blocos oferecidos num leilão de áreas de exploração de petróleo no Brasil que acontece hoje no Rio de Janeiro.

Liderado pela Statoil, com uma participação de 40%, a ExxonMobil, que detém outros 40%, e a Petrogal Brasil, com 20%, o consórcio arrematou uma área no Norte de Carcará ao oferecer 67,12% de óleo excedente retirado na área ao governo brasileiro.

O leilão contempla oito áreas do pré-sal - onde estão as maiores reservas de petróleo e gás do Brasil - e foi organizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).