Catalunha

Uma porta-voz da diplomacia norte-americana afirmou hoje que os Estados Unidos consideram a Catalunha "uma parte integrante de Espanha" e apoiam os esforços do Governo espanhol para manter o país "forte e unido".

"A Catalunha é uma parte integrante de Espanha e os Estados Unidos apoiam as medidas constitucionais do Governo espanhol para manter a Espanha forte e unida", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert num comunicado divulgado após a declaração de independência pelo parlamento regional catalão.

O texto evoca a "grande amizade" e a "duradoura colaboração" que une os Estados Unidos a Espanha.