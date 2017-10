Actualidade

A compositora brasileira Patrícia Lopes estreia-se em Portugal no domingo com um espetáculo no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, onde apresenta um espetáculo inspirado na obra de Fernando Pessoa.

"O Feminino em Pessoa" é um ciclo de canções "inspirado pela obra de Fernando Pessoa [1888-1935], por quem me apaixonei durante o meu mestrado em composição musical", disse à agência Lusa a pianista e compositora brasileira que, pela primeira vez, atua em Portugal.

A estreia portuguesa de Patrícia Lopes está agendada para domingo, nas Caldas da Rainha, integrada na programação do Caldas Nice Jazz - Festival Internacional que decorre no Centro Cultural e de Congressos, até ao dia 01 de dezembro.