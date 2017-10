Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um prejuízo de 47 milhões de euros entre janeiro e setembro, uma melhoria face ao prejuízo de 189 milhões de euros em igual período de 2016, anunciou hoje o banco público.

"Há ainda um resultado negativo, como estava previsto no plano [estratégico], mas muito menos negativo", destacou Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados da instituição, em Lisboa.

O contributo da actividade doméstica para o resultado líquido consolidado até setembro foi negativo (-226 milhões de euros), ao contrário do que se verificou com a actividade internacional, que deu um contributo positivo de 179 milhões de euros, possibilitando a redução do prejuízo em cerca de quatro vezes em termos consolidados.