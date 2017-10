PR/Açores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou hoje comentar as declarações do primeiro-ministro, António Costa, sobre as relações entre os dois órgãos de soberania, dizendo que o que interessa são factos e não "bate papo".

"Eu já vos disse que o que interessa aos portugueses agora são, não palavras, mas factos, que é tratar das vitimas da tragédia", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, após ser questionado sobre as declarações de António Costa.

Para o chefe de Estado, o importante "não é diz-se, diz-se, não é 'bate papo', é factos, tratar das vítimas da tragédia para não haver mais tragédia nenhuma, mais nenhuma".