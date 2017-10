Greve

A adesão à greve geral da função pública continuava a fixar-se em "mais de 80%" em todo o país pelas 18:00 de hoje, informou a Frente Comum, destacando maior impacto nos setores da saúde e educação.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Ana Avoila, indicou que a adesão à greve ao final do dia era "a mesma que foi à hora de almoço", registando uma média "de mais de 80%" em todo o país.

De acordo com a responsável, "não houve alterações significativas", nem com as mudanças de turno.