Incêndios

Os prejuízos dos incêndios nas empresas de Oliveira do Hospital rondam os 100 milhões de euros e os apoios anunciados pelo Governo para a sua recuperação "são insuficientes", afirmou hoje o presidente da Câmara.

"Temos um caderno reivindicativo de que não abdicaremos e estamos em constante negociação para corrigir o que deve ser corrigido", disse José Carlos Alexandrino, na cerimónia em que tomaram posse os novos titulares da Câmara e da Assembleia Municipal deste concelho do distrito de Coimbra.

Para o autarca, independente eleito pelo PS nas autárquicas de 01 de outubro para um terceiro mandato, "os apoios do Governo para cobrir um prejuízo contabilizado em 98 milhões de euros são insuficientes" para recuperar as 95 empresas locais destruídas ou diminuídas na sua capacidade produtiva pelo fogo, no dia 15.