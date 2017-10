Actualidade

Duas centenas de voluntários participam no dia 04 de novembro numa ação de limpeza da albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, uma iniciativa que pretende sensibilizar a população para a proteção ambiental.

A iniciativa é organizada pela Plataforma de Defesa da Albufeira de Santa Águeda, em parceria com as Câmaras de Castelo Branco e do Fundão e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Decorre no dia 04 de novembro, entre as 08:30 e as 13:00.

"A ação de 04 de novembro junta os esforços de quatro entidades e envolve juntas de freguesia e um conjunto de associações e escolas que vão ter uma participação voluntária na ação de limpeza", explicou o presidente do município de Castelo Branco, Luís Correia.