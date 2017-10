Catalunha

O Governo português salientou hoje que "não reconhece a declaração unilateral de independência" anunciada no parlamento regional da Catalunha e condena a "quebra da ordem constitucional e o ataque ao Estado de direito em Espanha".

Esta posição é assumida num comunicado oficial do Governo português, depois de o parlamento regional da Catalunha ter aprovado, hoje, em Barcelona, a independência da região e a separação de Espanha, numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta, que abandonaram a sala minutos antes.

"O Governo português não reconhece a declaração unilateral de independência hoje anunciada no parlamento regional da Catalunha. Portugal condena a quebra da ordem constitucional e o ataque ao Estado de direito em Espanha - parte integrante do quadro jurídico da União Europeia -, que este ato configura", lê-se no comunicado.