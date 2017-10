Actualidade

O navio da Marinha "Viana do Castelo" resgatou hoje, no Mar Mediterrâneo, 48 tunisinos, incluindo uma mulher e uma criança, que partiram de Sfax, Tunísia, e estavam perdidos, a caminho da Síria, quando queriam ir para Itália.

"Hoje é um grande dia de satisfação, porque salvámos a vida" a pessoas, descreveu o comandante do "Viana do Castelo" Madaleno Galocha, em declarações à agência Lusa na ponte do navio, no final da operação.