Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em dezembro, encerrou hoje no mercado de futuros de Londres a cotar acima dos 60 dólares pela primeira vez desde junho de 2015, ao valorizar 1,93%, para 60,44 dólares.

O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,15 dólares acima dos 59,29 com que fechou as transações na quinta-feira.

O preço do barril sofreu esta forte subida devido às expectativas dos investidores quanto à extensão das limitações da produção pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).