Catalunha

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, afirmou hoje que o sentimento de pertença deve ser alimentado ao comentar a declaração unilateral de independência da Catalunha, em Espanha.

"Esta questão tem dois grupos fundamentais, aqueles que privilegiam a forma ou a ausência dela em detrimento da questão de substância e os outros que acham que basta a questão de substância, não se preocupando com a forma para que possam levar adiante o seu intento", começou por dizer aos jornalistas Vasco Cordeiro, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, onde acompanhou o Presidente da República no âmbito da deslocação que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer ao grupo oriental do arquipélago dos Açores.

Para o chefe do executivo açoriano, "só quando essas condições estiveram reunidas é que do ponto de vista de funcionamento da própria democracia estão reunidas as condições para que o assunto não peque por não ter em consideração toda a sua envolvência".