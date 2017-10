Catalunha

O Governo das Honduras afirmou na sexta-feira que "não reconhece a declaração unilateral de independência emitida por uma parte do Parlamento Catalão".

"As Honduras declaram que não reconhecem as declaração unilateral de independência emitida por uma parte do Parlamento catalão de acordo com o direito internacional", indica um comunicado da Secretária de Relações Exteriores e Cooperação Internacional do país centro-americano.

Além disso acrescenta que as Honduras "expressam a sua preocupação pela situação que atravessa o Reino de Espanha".