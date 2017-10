Catalunha

O diário oficial espanhol publica hoje o real decreto através do qual o Governo de Espanha destitui o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, e todo o Governo regional (Generalit), aplicando o artigo 155.º da Constituição.

O Boletim Oficial do Estado (BOE) também publica, com a mesma data, a convocatória de eleições para o Parlamento de Catalunha e a sua dissolução na sexta-feira, 27 de outubro, fixando a data das eleições para 21 de dezembro, assim como a campanha eleitoral, que vai durar 15 dias, entre 05 e 19 desse mês.

Estas disposições integram as medidas adotadas pelo Governo, ao aplicar o artigo 155.º da Constituição, as quais estão distribuídas em cinco decretos que entram hoje em vigor, na sequência da publicação no BOE, depois de o Parlamento da Catalunha ter aprovado na sexta-feira a declaração unilateral de independência.